Wilhelm Roth feierte seinen 85. Geburtstag

Reichenbach. Wilhelm Roth hat diese Woche Geburtstag gefeiert: Der Ehrenvorsitzende des TSV Reichenbach wurde am Mittwoch 85 Jahre alt. Mitglied ist er seit 1952, außerdem blickt er auf 31 Jahre Vorstandsarbeit zurück, davon 26 Jahre im geschäftsführenden Vorstand. Mit den Vorsitzenden Heinrich Beutel, Karl Germann und Wolfgang Essinger leitete er die Geschicke des TSV als stellvertretender Vorsitzender. In den Jahren 1971/72 und wieder ab 1974 war er Fußballabteilungsleiter. Im Jahre 1977 fungierte Roth dann als Beisitzer. Einmal mehr führte er 1978 die Turnabteilung.

Nach dem Tod des damaligen Vorsitzenden Wolfgang Essinger 1988 wurde Roth zu dessen Nachfolger gewählt, wobei er auch noch als Kinderturn-Übungsleiter mit Friedel Dörrschuck fungierte. Als 1994 der TSV einen neuen Sportplatz erhielt, führte Wilhelm Roth den „Anstoß“ an der Mittellinie aus.

Mit dem Ausscheiden von Wilhelm Roth als Vorsitzendem und Willi Volk, der als Stellvertreter fungierte, ging beim TSV Reichenbach eine Ära zu Ende, wie der BA am 28. April 1997 schrieb. Zum Abschied verlieh der Verein Roth die Ehrenmitgliedschaft und ernannte ihn auch zum Ehrenvorsitzenden. Auch Willi Volk wurde Ehrenmitglied.

Langjähriger Spielertrainer

Roth war lange Zeit aktiver Fußballer, etwa in den Meistermannschaften der B-Klasse 55/56 und 65/66. Sein und des TSV großer sportlicher Erfolg war 1968 der Gewinn der Bezirkspokalmeisterschaft. Schon mit der A-Jugend feierte er 1954 die Kreismeisterschaft. Er stand dem Verein auch als Trainer zur Verfügung, und das mit Erfolg. 1980 wurde Roth als langjähriger Spielertrainer und Coach der TSV-Fußballer verabschiedet. Auch heute geht er gerne zu den Heimspielen der Fußballer auf den Sportplatz.

Die zweite große Liebe neben dem Fußball war das Turnen, aber auch in der Leichtathletik war Roth erfolgreich, wie sein Sieg bei den Bezirksmeisterschaften 1955 bewies, als er im Kugelstoßen gewann. Ebenfalls 1955 wurde er im Deutschen Sechskampf der Jugendturner Sieger. 1973 wurde auf seine Initiative zusammen mit Irmgard Koepff das Kinderturnen wieder aufgenommen. Auf 20 Jahre als Übungs- und Abteilungsleiter blickt er zurück.

Auch das Skifahren gehörte zu den Hobbys des Jubilars. So war er aktiv bei den Freizeiten der Skiabteilung. Unter Leitung von Roth wurde auch am 10. Februar 1989 die Koronarabteilung, heute Herzsportgruppe gegründet. Gerne geht er donnerstags zum Männertreffen in die Vereinsgaststätte. red

