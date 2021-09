Wiesen mähen als Gefahr für Rehkitze

Schannenbach. Zur Jahreshauptversammlung haben sich die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Knoden/Schannenbach getroffen. Der Vorsitzende Bernd Bauer begrüßte die Teilnehmer und hatte einen Jahresrückblick vorbereitet. Wie er informierte, wurde der neue Jagdpachtvertrag von der Unteren Jagdbehörde genehmigt.

Ein wichtiges Anliegen ist der Jagdgenossenschaft der Schutz von Kitzen. Vor dem Mähen der Wiesen werden diese nach liegenden Kitzen kontrolliert und die Stellen markiert. Im Jagdbogen sind beim Mähen wieder einige Kitze in die Mähwerke geraten und wurden getötet. Bauer appellierte an die Landwirte und vor allem an die Kollegen, die von außerhalb zum Mähen kommen, rechtzeitig die Jagdpächter zu informieren. „Jeder hat die Verpflichtung, vor dem Mähen alle erdenklichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Rehkitze geschützt werden“, unterstrich Bauer. Beim Blick in die Kasse berichtete Bauer darüber, dass der alte Erdbohrer verkauft und ein neues Gerät mit zwei verschieden großen Bohransätzen gekauft wurde. In diesem Geschäftsjahr war auch die Steuererklärung zu bearbeiten. „Die Freistellungsbescheinigung für die Jahre 2020 bis 2022 wurde vom Finanzamt ausgestellt“.

Einen ausführlichen Kassenbericht hatte Rechnerin Marion Bauer vorbereitet. Die Kassenprüfer bescheinigten ihre eine einwandfreie Arbeit und beantragten die Entlastung des Vorstandes.

Der Jagdpachterlös kann, so der Beschluss, nach einem schriftlichen Antrag ausbezahlt werden. Beschlossen wurde auch die finanzielle Unterstützung beim Nachsähen von Gras. Maximal 1000 Euro werden dafür für das nächste Jahr bereitgestellt.

Schäden durch Wildschweine

In der Jahreshauptversammlung galt es auch, einen Beschluss für die Neufassung der Jagdgenossenschaftssatzung zu fassen. Einige Änderungen warfen bei den Mitgliedern Fragen auf, die in der Versammlung nicht geklärt werden konnten. Hier ging es um die genossenschaftlichen Maschinen und es stellte sich die Frage nach der Haftung bei Unfällen. So wurde der Beschluss gefasst, die Neufassung der Satzung bis zur nächsten Hauptversammlung zurückzustellen und sie in der Zwischenzeit von der zuständigen Aufsichtsbehörde prüfen zu lassen.

Aus dem Bericht der Jagdpächter ging hervor, dass im vergangenen Jahr 14 Rehe zur Strecke gebracht wurden, allerdings waren davon elf Tiere Fallwild, also verendete oder verunfallte Tiere. Erlegt wurden zudem sechs Wildschweine, hinzukommt ein Fallwild. Einige Wildschweinrotten waren in den Wiesen unterwegs, die Schäden konnten von den Jagdpächtern beseitigt werden.

Unter Punkt Verschiedenes wurde überlegt, entlang der Kreisstraße 55 Wildreflektoren anbringen zu lassen, weil es in Streckenabschnitten vermehrt zu Wildunfällen kommt. Wie die Jagdpächter erläuterten muss der Anbringung die zuständige Verkehrsbehörde Hessen Mobil zustimmen. Da diese Maßnahme aber von der Behörde als wenig sinnvoll angesehen wird, wird es wohl keine Genehmigungen dafür geben.

Mit einem Dank für die gute Zusammenarbeit zwischen den Kollegen des Genossenschaftsvorstandes und den Jagdpächtern beendete Bernd Bauer die Sitzung.

