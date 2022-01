Wieder Verwüstungen in Reichenbach

Reichenbach. Regelmäßige Verwüstungen finden momentan wieder verstärkt in Reichenbach statt. Jetzt hat Reichenbachs Ortsvorsteher Alfred Hogen die neusten Spuren von Vandalismus im Bild festgehalten. Er vermutet, dass eine Gruppe aus dem Unterdorf kommend über die Friedhofstraße am Friedhof vorbei über die Nibelungenstraße wieder ins Unterdorf gezogen sei.

Papierkorb weggeschleppt

Auf diesem Rundweg sind zahlreich mutwillige Zerstörungen festzustellen. So wurde der Behälter für Hundekotbeutel am neuen Friedhof abgetreten und an den dortigen Glascontainern Flaschen zertrümmert, so dass der Vorplatz mit Scherben übersät ist. Scherben waren auch an einem Grundstück an der Ecke Knodener- und Nibelungenstraße verteilt sowie an der Haltestelle am Marktplatz Richtung Bensheim. Der dortige Papierkorb wurde 100 Meter talabwärts geschleppt. Ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde der Müllbehälter an der Haltestelle Ecke Friedhofstraße, so dass der Inhalt jetzt dort verstreut ist. Der Reichenbacher Ortsvorsteher ist sich sicher, dass dieser Streifzug in der Bevölkerung aufgefallen sein muss, da das Ganze nicht geräuschlos ablaufen konnte. Daher bittet er um entsprechende Hinweise. koe