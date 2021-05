Wieder Sport in der Halle

Reichenbach. Der TSV Reichenbach gibt bekannt, dass mehrere Hallensportarten wieder angeboten werden. Alle anderen Gruppen warten mit der Aufnahme noch bis Mitte Juni.

Seit Mitte April gebe es wieder regelmäßig Training im Kinder- und Jugendfußball, heißt es vom Verein: „Neue Kinder sind herzlich willkommen“. Nun starten finden wieder alle Rehakurse Orthopädie. Ursula Helfrich ist Übungsleiterin am Montag, 31. Mai, ab 18.30 Uhr, sowie am Freitag, 4. Juni, um 16, 17 und 18 Uhr. Am Dienstag, 1. Juni, leitet Anja Krämer ab 11 Uhr den Kurs.

Des Weiteren gibt es wieder den Eltern-Kind-Kurs ab Mittwoch, 2. Juni, um 17 Uhr unter Leitung von Ursula Helfrich. Das Turnen für Kinder von drei bis sechs Jahren startet am Mittwoch, 10. Juni, um 15:30 Uhr unter Leitung von Ursula Helfrich, Iris Eßinger und Fabienne Müller. Turnen für Kinder von sechs bis zehn Jahren gibt es ab diesem Tag um 16.30 Uhr, Turnen ab 10 Jahre um 17.30 Uhr. red

Info: Weitere Informationen unter tsv-reichenbach.de

