Wichtel helfen dem Ahrtal

Lautern. Aus Heide hat Sabine Bormuth aus Lautern putzige Wichtel gebastelt. In fleißiger Heimarbeit kamen so insgesamt 800 Wichtel zusammen, die für den guten Zweck zum Preis von fünf Euro pro Stück verkauft wurden. Auch die Einnahmen aus dem Verkauf von Gegrilltem kamen in den Spendentopf. So konnten am Ende 5055 Euro an den Verein „Bergstraße und Umgebung“ hilft dem Ahrtal übergeben werden. Der Verein unterstützt Betroffene in der von der Flutkatastrophe im Sommer besonders getroffenen Region.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sabine Bormuth freut sich über die große Summe und bedankt sich bei allen Helfern, Spendern und Wichtelkäufern. Unser Bild zeigt links Sabine Bormuth und rechts Isabell Sauvonnet vom Bergsträßer Hilfsverein. red/Bild: Bormuth