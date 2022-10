Lautertal. Auch in diesem Jahr stellt Sabine Bormuth aus Lautern Wichtel her und verkauft sie zugunsten der Hochwasser-Opfer im Ahrtal. Der Erlös kommt dem Verein „Bergstraße und Umgebung hilft dem Ahrtal“ zugute.

Wichtel können bei Sabine Bormuth direkt sowie am Samstag, 15. Oktober, auch in der Zeit von 11 bis 13 Uhr bei Bormuth Haustechnik in Gadernheim erworben werden. Die Firma feiert ein Grillfest, dessen Erlös ebenfalls der Ahrtal-Hilfe gespendet wird. red/Bild: Bormuth

Der Erlös von verkauften Wichteln geht an Opfer der Flutkatastrophe. © Bormuth