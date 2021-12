Wichtel-Aktion bei den Gadernheimer Landfrauen

Gadernheim. Die Gadernheimer Landfrauen haben jüngst Wichtelpäckchen für ihre Mitglieder ausgefahren. Insgesamt haben 42 Landfrauen und ein Gast an der Wichtelaktion teilgenommen, heißt es vom Vorstand. Jede Teilnehmerin hatte ein kleines Päckchen gepackt und dieses bei Iris Hiemer oder Tanja Bluhm aus dem Vorstand abgegeben. Die beiden klebten auf jedes Päckchen eine Nummer zwischen 1 und 24. Ab dem 6. Dezember sind die Tage doppelt vergeben.

Von den Turbobienen, über die Jugendgruppe „Datz“, bis zu den erwachsenen Mitgliedern ist alles dabei. Am vergangenen Samstag haben Iris Hiemer und Bluhm dann die Päckchen zu den Landfrauen nach Hause gefahren. „Es war toll, die freudigen Gesichter zu sehen, und auch wir bekamen an der ein oder anderen Haustür ein kleines Geschenk für unsere Mühen in Form von Plätzchen oder Eierlikör“, blickt Bluhm zurück.

Viele kannten noch ihre Nummer vom vergangenen Jahr und haben sich gefreut, dass sie dieses Mal nicht so lange warten müssen mit dem Auspacken oder aber mehr Geduld beweisen müssen, da sie jetzt ein späteres Datum bekommen haben als 2020.

Die Nummernvergabe und die Zuordnung der Päckchen erfolgte nach dem Zufallsprinzip. Es wurde lediglich darauf geachtet, dass die Päckchen für die Kinder auch „kindgerecht“ sind und das niemand sein eigenes Päckchen wieder zurückbekommt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist aufgefallen, dass die Päckchen „besser“ verpackt waren, hebt Bluhm hervor: „Es konnte nicht einfach reingelunzt werden“.

Seit dem 1. Dezember darf jetzt täglich eine, ab dem Nikolaustag dürfen dann zwei Landfrauen ihr Päckchen öffnen. Wer über den Kurznachrichtendienst Whatsapp verfügt, sendet dann ein Bild seines Päckchens an die Organisatorinnen und diese leiten es in die Landfrauengruppe weiter.

Vergangenes Jahr kamen auch die Bilder derjenigen ohne Handy beim Vorstand der Gadernheimer Landfrauen an. Teilweise hatte die Familie fotografiert und weitergeleitet und teilweise wurden die Bilder auch ausgedruckt und weitergegeben, so dass sie abfotografiert und in die Gruppe gestellt werden konnten. „Wir freuen uns auf die nächsten 24 Tage und den täglichen Kontakt zu den anderen Mitgliedern. Wenn auch nur virtuell“, betonen die Vorstandsmitglieder. red