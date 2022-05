Erst dreimal riechen, dann schmecken: Whisky ist nicht gleich Whisky. Wer Kenner ist, hat diese Erfahrung früh gemacht. Nun nahmen 30 Gäste am Tasting Malt by the rocks im Felsenmeer-Informationszentrum in Reichenbach teil. Angesprochen waren hier nicht nur die Kenner. Ein Whisky-Tasting mit vielen Informationen rund um das besondere Getränk ist immer noch etwas Besonderes.

„Malt by the

...