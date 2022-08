Wenn die Glocke zu groß ist für den Turm

„Willkumme er Gäscht, isch koanns goar net glawe, statt in e Kamera guck ich wirrer in Ache“, Kerweparrer Florian Geschwind und Mundschenk Bianca Jäckel freuten sich darüber, dass nach zwei Jahren Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie, wieder richtig Kerb gefeiert werden kann. „Es fraat mich oig, dass mer wirrer zomme do sind, ob Kerle ob, Fraue, ob Oalde oder Kind“. Florian Geschwind

...