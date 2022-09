Wenig Platz in den Lautertaler Kindergärten

Die Bushaltestellen am Marktplatz in Reichenbach sollen barrierefrei umgebaut werden. Bürgermeister Andreas Heun berichtete in der Gemeindevertretung, dass dazu vom Gemeindevorstand ein Planungsauftrag vergeben worden sei. Nach dem Personenbeförderungsgesetz sollen bis 2023 alle Bushaltestellen barrierefrei sein, so dass Rollstuhlfahrer, aber auch Passagiere mit Koffern und Kinderwagen,

...