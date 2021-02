  Weihnachtsschmuck am Papiercontainer

Lautern. Am vergangenen Wochenende wurde von Unbekannten Müll am Papiercontainer am Lauterner Sportplatz abgeladen. Der Sportverein bittet nun um Hinweise von Zeugen, wie der Vorsitzende Rainer Röhm berichtete. Der frühere Besitzer von mehreren Säcken voller Getränkedosen sei bereits ermittelt worden. Er habe die Säcke daraufhin wieder abgeholt, wie Röhm sagte.

Bei dem Material handelt es sich unter anderem um reichlich Elektroschrott, aber auch Weihnachtsschmuck, Ordner und Schallplatten. red/Bild: Verein