Weihnachtsgrüße aus Radlett

Lautertal/Radlett. Nach wie vor Kontake zu Lautertal unterhält Rosamund Gray aus der Partnergemeinde Radlett im Vereinigten Königreich. Jetzt schickte sie mit ihrer Weihnachtsdekoration an ihrer Haustüre in der Loom Lane Weihnachtsgrüße für alle Lautertaler, die sie noch von den vielen Besuchen in Lautertal und Radlett kennen. Ihr selbst gehe es gut.

In die Kirche dürfe man auch in England nur mit Maske, Sitzplätze gebe es nur mit Abstand und das Singen müsse entfallen. Der „Radlett Choir“ hatte zwar kürzlich noch ein gelungenes Konzert gegeben, aber momentan bewege man sich eindeutig wieder auf einen „Lockdown“ zu, aber die Regierung wolle das so noch nicht benennen. Die Materialien für ihre Weihnachtsdekoration stammen aus ihrem Schrebergarten, berichtet Rosamund Gray weiter. Abschließend wünschte sie allen eine gute Gesundheit. koe/Bild: Gray