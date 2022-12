Weihnachtsgrüße aus der Lautertaler Partnergemeinde Radlett

Radlett. Wegen der täglichen Poststreiks in England hat Rosamund Gray aus Radlett, Lautertals englischer Partnerstadt, einen Weihnachtsgruß per E-Mail geschickt. Die ganze Woche sei es sehr kalt gewesen mit viel Schnee, berichtete sie. In ihrem Haus ist ein Wasserrohr geplatzt. Jetzt hofft sie, dass möglichst bald ein Klempner kommt und die Sache repariert, da das Leben im Haus jetzt etwas schwierig ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2 Bilder BLI_IMG_4098RoyalMailboxB © Rosamund Grey

Als Sängerin in der Choral Society schickte Gray auch Bilder von dem Weihnachtskonzert in der Christ Church mit einem inzwischen sehr kleinen Chor, der aber immerhin noch existiere.

Gerne erinnert sich Rosamund Gray an ihre Aufenthalte in der Gemeinde Lautertal, die sie unter anderem bei dem Ehepaar Zink in Gadernheim verbrachte hatte. Sie nutzte damals die Gelegenheit, um ihr Deutsch für ihre Prüfungen zu verbessern. Liebe Grüße und die besten Weihnachtswünsche schickte Gray daher an alle Lautertaler, die sich noch an sie erinnern können. koe/Bilder: Gray