Weihnachtsfeier des VdK Reichenbach-Lautern

Reichenbach. Die Weihnachtsfeier des Sozialverbandes VdK Reichenbach/Lautern ist am Sonntag, 28. November, ab 14 Uhr in der Festhalle in Lautern. Bei Kaffee und Kuchen wollen die Mitglieder des Verbandes besinnliche Stunden verbringen. Es gibt Informationen zur aktuellen Arbeit des Ortsverbandes und des VdK Hessen-Thüringen. Für Unterhaltung sorgt das Seniorentheater „Roßdörfer Spätlese“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Mitglieder aus Reichenbach steht ein Fahrdienst nach Lautern zur Verfügung. Abfahrt ist um 13.30 Uhr an der Haltestelle Marktplatz. red