Elmshausen. Erstmals ist der Rathausplatz in Elmshausen für die Allgemeinheit genutzt worden: Rechtzeitig zum ersten Advent haben in einer gemeinsamen Aktion Kerwejugend, TSV, Jagdgenossenschaft und Ortsbeirat Elmshausen dort einen Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt. Gespendet hat ihn Bernd Arnold. Gleichzeitig wurde die neue Lichterkette am Rathaus zum ersten Advent vom Spender Manfred Rettig in Betrieb genommen. red/Bild: Kirschbaum

