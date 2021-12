Weihnachten wird in Lautertal und Lindenfels wieder in der Kirche gefeiert

Lautertal/Lindenfels. Wie im Vorjahr können die gläubigen Lautertaler und Lindenfelser auch 2021 das Weihnachtsfest nur unter Corona-Einschränkungen feiern. Impf- und Testmöglichkeiten tragen aber dazu bei, dass dieses Mal mehr Präsenzveranstaltungen angeboten werden als 2020. Bei Veranstaltungen in Innenräumen gilt Maskenpflicht, Negativnachweise müssen gezeigt werden.

Im Corona-Jahr ließen zu allem Überfluss Sturm und Regen so manche der wenigen Freiluft-Veranstaltung ins Wasser fallen. Das war etwa in Beedenkirchen so. Auch dieses Jahr wird es dort keine bis zum letzten Platz gefüllte Kirche geben. Stattdessen hat das Kindergottesdienst-Team einen Traktor mit lebendiger Krippe organisiert, der zu Heiligabend begleitet wird von den Kindern des Ortes, die als Hirten, Schafe, Engel und andere biblische Figuren verkleidet durch das Dorf ziehen, wie die Evangelische Kirchengemeinde ankündigt. Start ist um 15.30 Uhr am Pfarrhof, die Reise geht über die Reichenbacher Straße, Wilhelmstraße und Hechlergasse zum Dorfplatz am Kindergarten. Unterwegs sollen Weihnachtslieder gesungen und Gedichte und Geschichten gehört werden. Für den Umzug sind die allgemeingültigen Coronaregeln wie Abstand und Vermeidung persönlicher Nahkontakte einzuhalten.

Für die Christvesper am Heiligabend um 16.30 Uhr mit Pfarrer Reinald Engelbrecht in der Reithalle von Familie Rasbach in Wurzelbach gilt die 3 G-Regel. Beide Veranstaltungen bieten ausreichend Platz, so dass keine vorherige Anmeldung notwendig sei, heißt es in der Ankündigung. Um 18.15 Uhr soll es außerdem ein Weihnachtsliederblasen an der Kirche geben, bei dem Peter Weber junior auf der Trompete spielt.

Die Präsenz-Gottesdienste am ersten Weihnachtstag (um 10 Uhr) und an Silvester (um 18.30 Uhr) werden beide in der Kirche gefeiert. Teilnehmen können Geimpfte, Genesene und negativ Getestete (3 G-Regel). Da die Kirche nach dem geltenden Hygieneschutzkonzept der Gemeinde maximal 36 Personen aufnehmen darf, ist für beide Termine Voranmeldung per Telefon (06254/7178) oder per E-Mail (kirchengemeinde.beedenkirchen@ekhn.de) unbedingt notwendig.

Zusätzlich gibt es in Beedenkirchen mehrere Abholstellen für das Licht von Betlehem: An Heiligabend am Schluss des Krippenumzugs und nach der Christvesper in der Reithalle Wurzelbach, außerdem von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag am Brunnenplatz in Wurzelbach und unter der Dieter-Hörnle-Linde im Beedenkirchener Pfarrhof.

Krippenspiel auf der Leinwand

Die Evangelische Kirchengemeinde Reichenbach bietet ab Heiligabend um 14 Uhr einen Stationen-Gottesdienst rund um die Kirche an. Um 18 Uhr wird eine Freiluft-Christvesper im Metzgerhof Reichenbach, neben dem Gasthaus zur Traube, gefeiert. Um 22 Uhr soll es dann eine Freiluft-Christmette auf dem Kirchenvorplatz geben.

Am zweiten Weihnachtstag findet um 11 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche statt. Für diesen Gottesdienst gelten die 3 G-Regeln. An allen drei Tagen zeigt die Kirchengemeinde außerdem auf einem Beamer ihr aufgezeichnetes Krippenspiel. Es soll jeweils zwischen 14 und 16 Uhr in der Kirche gezeigt werden, bei Bedarf noch einmal um 16.30 Uhr.

Die Landeskirchliche Gemeinschaft kündigt zudem für den 26. Dezember einen Abendgottesdienst um 18 Uhr im Gemeinschaftshaus an, der sowohl in Präsenz als auch per Video oder Telefon verfolgt werden kann (Informationen über newsletter@lkg-lautertal.de oder bei Gemeinschaftspastor Manuel Schnee, Telefon 06254/943708).

In der evangelischen Kirche in Gadernheim wird es zu Heiligabend drei Präsenz-Gottesdienste geben, um 15.30 Uhr, um 17 Uhr und um 22 Uhr, wobei die 3 G-Regelung gilt und um Anmeldung gebeten wird (Telefon 06254/1850). Unter denselben Voraussetzungen findet ein weiterer Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag statt. Beginn ist um 9.30 Uhr.

Die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels veranstaltet zu Heiligabend um 17 Uhr eine Christvesper im Gotteshaus, die von Propst Stephan Arras gehalten wird. Dazu sind ausdrücklich Familien mit ihren Kindern eingeladen. Es wird um vorherige Anmeldung in der Kirchengemeinde gebeten: unter Telefon 06255/512 oder 0173/9465128 oder per E-Mail (buero@kirche-lindenfels.de).

Um 22 Uhr gibt es heute Abend ein Hirtenfeuer am Vorplatz der evangelischen Kirche. Der musikalische Teil wird von Jürgen Ross auf seinem Dudelsack gestaltet. Daneben wird es Texte zu Weihnachten geben. In diesem Jahr wird von der Kirchengemeinde kein Punsch oder Glühwein ausgeschenkt, die Gäste können sich aber selbst etwas mitbringen.

Für den ersten Weihnachtsfeiertag lädt die evangelische Kirchengemeinde um 16 Uhr zu einer musikalischen Andacht zur Weihnachtszeit in die Evangelische Kirche ein. Emma Kindinger, Birgit Ruoff und Andreas Demmel legen mit Liedern und Texten Geschenke voller Klang unter den Weihnachtsbaum.

Am 26. Dezember wird um 10 Uhr ein Gottesdienst mit dem Prädikanten Johannes Winkler stattfinden. Er hielt kürzlich seine 500. Predigt in der Lindenfelser Kirche.

Für alle Veranstaltungen ist Zutritt für Geimpfte, Genesene oder Getestete möglich, wobei auch ein Bürgertest anerkannt wird, wenn er nicht älter ist als 24 Stunden ist.

Hochamt in St. Petrus und Paulus

In der katholischen Kirche Sankt Petrus und Paulus in Lindenfels gibt es zu Heiligabend um 21 Uhr eine Christmette. Am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag folgt jeweils um 11 Uhr ein Hochamt. Auch dabei gilt die 3 G-Regelung, es wird auch ein Bürgertest akzeptiert, wenn er weniger als 24 Stunden zuvor genommen wurde. Der Nachweis sollte zusammen mit einem Ausweis unaufgefordert vorgezeigt werden. Für diese Veranstaltungen waren Voranmeldungen im Pfarrbüro notwendig.

Gottesdienst vom Lkw

Mit einem „hybriden“ Angebot möchte die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten das Weihnachtsfest gestalten, es soll einen Wechsel von Gottesdiensten in Präsenz und digital geben. Auftakt ist am heutigen Heiligabend um 16 Uhr die musikalische Christvesper. Der Jugendchor zeigt dabei das heitere Krippenspiel „Ey, Mann, Gloria“, das die Weihnachtsgeschichte neu nacherzählt: Maria und Josef buchen ein Hotel in Bethlehem, aber die Buchung klappt nicht und die junge Familie im Stall fühlt sich mit den Bedürfnissen des Neugeborenen etwas überfordert.

Die Aufführung findet auf dem Parkplatz der Firma Kopp am Raupenstein statt, Pkw-Parkplätze gibt es dort nicht. Die Anzahl der möglichen Zuschauer ist begrenzt, es gelten unbedingte Maskenpflicht (FFP2 ab zwölf Jahre, darunter chirurgische Maske) und Abstandsgebot. Bei Regen muss die Aufführung ausfallen. Das gleiche Krippenspiel kann ab 17 Uhr als Online-Gottesdienst mitgefeiert werden.

Um 21.30 Uhr lädt die Gemeinde zur Feier der Christmette im Kerzenschein vor dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum in die Waldhufenkirche ein. Unter dem Titel „Weihnachten steht Kopf“, gibt es viel weihnachtliche Musik von Organist Andreas Schäfer zu hören und zu singen. Für diesen Gottesdienst gilt die 2 G-Regel, die Impf- oder Genesenenzertifikate müssen am Eingang kontrolliert werden, ein Test reicht nicht. In der Kirche gibt es derzeit nur 42 Plätze, auch hier gilt unbedingte Maskenpflicht.

Am ersten Weihnachtstag gibt es 9.45 Uhr „Weihnachten vom Lkw“. Eine ortsansässige Spedition fährt den Corona-Mini-Chor und Christian Gärtner am Klavier sowie den Pfarrer zu musikalischen Kurz-Gottesdiensten durch Winterkasten und Laudenau. Erste Station ist in Laudenau am Teich, die zweite um 10.30 Uhr vor dem Haupteingang der Eleonoren-Klinik, die dritte um 11.15 Uhr vor Betriebsgelände der Firma Hofmann im Unterdorf in Winterkasten.

Zusätzlich gibt es ab 10 Uhr einen festlichen Weihnachtsgottesdienst aus der Waldhufenkirche online zu sehen, der von Mitgliedern des Kirchenchors der Gemeinde mitgestaltet wird. Hier stehen der Weihnachtsbaum, den Mitglieder des Kirchenvorstands geschmückt haben, und die Weihnachtskrippe des Bildhauers Friedrich Höfer im bildlichen Vordergrund, die in diesem Jahr auch Thema des Gemeindebriefs „Bergauf“ war. Dieser Gottesdienst ist auch am zweiten Weihnachtstag abrufbar. An beiden Tagen ist zudem die Waldhufenkirche für einen Besuch geöffnet. Für Kinder liegen kleine Weihnachtsgaben bereit. red