Waschbären verwüsten Gräber in Reichenbach

Reichenbach. Auf dem neuen Friedhof in Reichenbach wurden in der Nacht zum Mittwoch mehrere Gräber verwüstet. Wie die Gemeindeverwaltung von Lautertal dazu mitteilte, wird zurzeit nicht davon ausgegangen, dass es sich um Vandalismus handelt. In den vergangenen Wochen war es zwar in Reichenbach immer wieder zu Fällen gekommen, in denen Grünanlagen und auch die Buchtauschstelle in der englischen Telefonzelle am Rathaus beschädigt wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Fall auf dem Friedhof sind nach den Ermittlungen der Verwaltung allerdings vermutlich Waschbären verantwortlich. Das habe eine Inaugenscheinnahme der Schäden durch den Jagdpächter und gemeindlichen Beigeordneten Richard Meckel ergeben.

Er habe festgestellt, dass hauptsächlich frisch eingesetzte Gräber betroffen seien. Vermutlich habe die frische Erde die Tiere besonders gereizt. Die Zahl der Waschbären in der Umgebung hat inzwischen deutlich zugenommen. Die Tiere werden immer öfter auch in den Gärten im Dorf beobachtet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tore sollten geschlossen werden

Die Gemeindeverwaltung erinnert in dem Zusammenhang daran, dass die Tore zu den Friedhöfen vor allem nachts geschlossen gehalten werden sollten, um das Eindringen von Tieren zu erschweren. In der Vergangenheit hatte es auch immer wieder Schäden am Blumenschmuck gegeben, für den Futter suchende Rehe verantwortlich gemacht wurden. red