Waschbären gehen in Gärten auf die Pirsch

Lautertal/Lindenfels. Mehrere Gartenbesitzer in Lautertal und Lindenfels haben sich verschiedentlich gewundert, dass ihre Futterstellen für Vögel über Nacht komplett geleert oder gar zerstört waren. Selbst Nistkästen wurden abgehängt, aufgebrochen und die Jungvögel gefressen. Komposthaufen blieben nicht verschont, wenn irgendwelche Lebensmittelreste dort abgelagert waren. Mittels Wildkameras wurden der Täter oder die Täter ermittelt: Waschbären. Einzeln oder in Gruppen machen sie sich über alles her, was irgendwie essbar erscheint und hinterlassen keinerlei Reste.

Jäger Thomas Meyer befürchtet, dass man bei der Menge dieses Neozons (Tierarten, die eigentlich bei uns nicht beheimatet waren) in dieser Region der Population nicht mehr Herr werden wird. Fast jede Nacht habe er Bilder von Waschbären auf seinen Wildkameras. Laut Thomas Meyer dürfen sie vom 1. August bis zum 28. Februar bejagt werden. Im Jagdjahr 2016/2017 wurden bundesweit 134 098 Waschbären getötet. Zehn Jahre zuvor lag die Zahl bei 24 800 Tieren.

Population wächst trotz Jagd

Ertappt wurde dieser Waschbär in einem Garten in Reichenbach, als er daranging, das Futterhäuschen für Vögel zu zerlegen, um an die Sonnenblumenkerne zu gelangen. Festgehalten wurde diese nächtliche Aktion mit einer Videokamera. © Koepff

Dennoch wächst die Population, da die Waschbären mit einer erhöhten Fortpflanzung auf die Bedrohung durch den Menschen reagieren. Je mehr getötet werden, desto mehr Jungtiere kommen zur Welt, wodurch Verluste ausgeglichen oder übertroffen werden. Als erfolgreicher Nesträuber gefährdet er unter anderem die Bestände zahlreicher Vogel- und Greifvogelarten, aber auch Fledermäuse oder die vom Aussterben bedrohte Europäische Sumpfschildkröte. Das wiederum bestärkt die Befürworter von Ausrottungsbestrebungen.

Da größere Raubtiere in Deutschland weitgehend fehlen und der Mensch allein durch Bejagung wenig gegen die kleinen Pelztiere erreicht, breiten sich diese immer weiter aus. Immer mehr Menschen plädieren wegen der Unmöglichkeit einer Ausrottung daher für eine friedliche Koexistenz mit dem zugewanderten Raubtier.

Die ursprünglich nicht in Europa heimischen amerikanischen Kleinbären sind in der Mitte des 20. Jahrhunderts wegen ihres dichten Fells zur Zucht nach Europa gekommen. Entweder waren sie aus diesen Pelzzuchtgehegen entkommen oder absichtlich ausgesetzt worden – in Hessen wohl zuerst am Edersee. Diese nachtaktiven Raubtiere sind Allesfresser und zunehmend auch in Besiedlungen anzutreffen. Allein in Berlin soll es 2017 bereits 600 bis 800 dieser Kleinbären gegeben haben.

Charakteristisch für den Waschbären ist dessen Gesichtsmaske rund um die Augen. Manche Tierfreunde freuen sich, wenn es ihnen gelingt, eines der Pelztiere in freier Wildbahn zu beobachten. Für andere bedeuten die sich in Deutschland unaufhaltsam weiter verbreitenden Tiere eine echte Plage. Richtet sich einer dieser pelzigen Diebe erst einmal in einem Haus ein, können ähnlich wie beim Marder die Schäden und seine Entfernung richtig teuer werden. Umgeworfene Mülltonnen, zerwühlte Gärten und leer gefischte Teiche sind eindeutige Beweise für derartige nächtliche Besucher.

Zur Vorsorge gegen ungebetene Gäste wird empfohlen, etwa die Gelben Säcke erst am Tag der Abholung an die Straße zu stellen. Im Garten sollten nur Komposter verwendet werden, die Tiere nicht öffnen können. Mülltonnen am besten in verschlossenen Räumen aufbewahren oder mit Spanngurten sichern. Futter für Vögel oder Haustiere keinesfalls über Nacht im Garten lassen. Auch reifes Obst bzw. Fallobst nicht liegen lassen. Mit Ultraschallgeräten können die Tier eventuell abgeschreckt werden.

