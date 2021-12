Warum es im Lautertal keine Eisenbahn gibt

Lautertal. Warum es in Lautertal und Modautal keine Eisenbahn gibt? Die Fuhrleute haben gewonnen. Diese Geschichte ist eines der Themen in einem neuen Buch mit dem Titel „Spinnstubb 2.0“. Die Bezeichnung greift die Tradition der Spinnstube auf, in der sich die Odenwälder in den Wintermonaten trafen, um Geschichten und Erfahrungen auszutauschen.

Um das Jahr 1900 herum gab es gleich mehrere Eisenbahnplanungen für den Odenwald: die Mümlingtalbahn und die Gersprenztalbahn sowie die Weschnitztalbahn. Aber auch im Lautertal und im Modautal sollten Gleise verlegt werden. Dazu kamen weitere kleine Strecken. Die meisten wurden nicht realisiert, meist aufgrund von Einsprüchen und Intrigen, doch das Aus kam durch den Ersten Weltkrieg.

Reisezeit wäre halbiert worden

Die Originalpläne der Lautertalbahn und der Modautalbahn sind in dem neuen Jahrbuch „Kartographie, Eisenbahn, Ultramarin“ zu finden. Die Autorin Marieta Hiller hat sie zum Teil abfotografiert, zum Teil erhielt sie sie auch in bereits digitalisierter Form.

Die Eisenbahn hätte nach ihren Recherchen eine Halbierung der Personentransportkosten und der Reisezeit gebracht. Die Geschichte der Odenwälder Eisenbahnen und dem, was die Fuhrleute dagegen einzuwenden hatten, ist eine von drei Beiträgen in dem Band.

Der Beitrag Ultramarin befasst sich mit der Blaufarbenfabrik in Lautern und enthält zahlreiche bekannte und bislang unbekannte Informationen und Fotografien. Um die Entwicklung der geometrischen Vermessung im 18. Jahrhundert sowie die Zusammenhänge mit dem Fortschritt in der Landwirtschaft geht es im dritten Beitrag. red