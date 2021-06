Ein Thema, das den Lauterner Ortsbeirat, aber auch die zahlreichen Besucher der Sitzung an der Festhalle bewegte, sind die Wanderwege beziehungsweise deren Zustand. Allerdings gibt es nach Aussage des ehemaligen Ortsvorstehers Karl Schneider in Lautern keinen offiziellen Wanderweg der Gemeinde, so dass die Pflege solcher Wege in privater Hand liege.

Für die erholungssuchenden Bürger

...