Wanderungen des Odenwaldklubs

Lautertal/Lindenfels. Der Odenwaldklub (OWK) Beedenkirchen lädt für morgen (Sonntag) zu einer Familienwanderung ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz am Friedhof in Beedenkirchen zur Abfahrt nach Ober-Ramstadt. Teilnehmer können auch direkt um 10 Uhr ans Naturfreundehaus in Ober-Ramstadt kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Tour führt über den Waldthemenpfads Breitenstein. An 18 Stationen zum Mitmachen lernen die Wanderer Wissenswertes über die Bäume, ihren Standort und die Verwendung. Zudem gibt es Einblicke in die Gesteinsarten des Odenwaldes. Auch Tiere- und Pflanzen, die Nutzung des Waldes und Holz als Werkstoff werden erläutert.

Die Strecke ist auch mit Kinderwagen befahrbar. Nach rund zwei Stunden ist eine Einkehr im Naturfreundehaus geplant.

Morgen trifft sich auch die Ortsgruppe Gadernheim um 10 Uhr zu einer Wanderung. Vom Treffpunkt am Jarnacplatz aus geht es unter der Führung von Rolf Gehbauer und Reinhard Schmidtke durch den Hochwald zum Brandauer Schützenhaus, dann Richtung Lützelbach. Zurück wird an der Modauquelle vorbei zur Rast an einem Steinbruch gewandert.

Eine Einkehr ist nicht vorgesehen. Die Wanderer sollten deshalb Rucksackverpflegung mitnehmen. Auf dem Wanderplan hatte eigentlich eine Fahrt nach Bad König gestanden. Wegen der Benzinpreise und der Corona-Situation hat der OWK sich stattdessen für die leichte Tour entschieden. Vorsitzende Werner Schmidt weist darauf hin, dass Gäste wie immer willkommen sind.

Der OWK Lindenfels lädt zu einer Wanderung vom Schlosspark Weinheim durch den Exotenwald zum Geiersberg-Pavillon ein. Treffpunkt ist morgen um 12 Uhr am Moëlanplatz zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften mit Pkw nach Fürth zum Bahnhof. Dort geht es um 12.35 Uhr mit der Bahn nach Weinheim. Neun-Euro-Tickets können dabei genutzt werden. Die Wanderer laufen vom Bahnhof zum Schlosspark, wo sich die Gruppen trennen.

Gruppe 1 wandert auf dem Odenwald-Vogesen-Weg durch den Exotenwald, dessen Bäume zum Teil mehr als 55 Meter hoch und über 140 Jahre alt sind. Auf breiten, leicht ansteigenden Wegen, geht es hinauf zum Geiersberg-Pavillon. Dort wird eine kurze Rast eingelegt. Danach wird hinab zum Schlosspark gewandert. Die Strecke ist rund neun Kilometer lang und wird in etwa drei Stunden bewältigt werden.

Die Gruppe 2 erkundet den Schlosspark, den Schaugarten Hermannshof und die Altstadt. Nach dem Eintreffen der Wanderer geht es gemeinsam vom Schlosspark in rund 15 Minuten zu einer Brauerei. Um 18.30 Uhr werden die OWK-Mitglieder zur Rückfahrt nach Fürth zum Bahnhof aufbrechen. In Fürth ist Ankunft um 19.20 Uhr. ppp/red

Info: Anmeldung bei Daniela Liebscher (Tel.: 06255 / 1043) und Petra Krasemann (Tel.: 06255 / 959303)