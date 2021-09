Wanderung zum Kaiserturm

Gadernheim. Die am höchsten gelegene Gaststätte im Kaiserturm auf der Neunkircher Höhe ist am Samstag (11. September) Ziel der OWK-Ortsgruppe Gadernheim. Die Wanderer treffen sich um 15 Uhr am Jarnac-Platz. Wer nicht so weit gehen möchte, kann am Parkplatz am Weinweg parken und muss von dort nur die letzten wenigen hundert Meter zu Fuß gehen. Für Gehbehinderte besteht auch die Möglichkeit der Zufahrt zum Turm über die geteerte Straße von Neunkirchen aus.

Alle sollten ihren Weg so planen, dass sie gegen 16.30 Uhr am Turm sind. ppp