Wanderung führte nach Wilmshausen

Elmshausen. Die Wanderer des TSV Elmshausen haben sich am Vereinsheim zu einer Tour getroffen. 28 Wanderer und zwei Gäste hatten sich eingefunden. Zunächst ging es über den Mühlbergweg zur Mühlbergbank. Nach einer Verschnaufpause wanderte die Gruppe weiter nach Wilmshausen und über den Buschernweg und den Himmelsgrund zur Buchwaldsbank.

Hier wurde eine Rast mit einem Umtrunk eingelegt, bis es über die Sachsenhäuser Straße, vorbei am alten Rathaus und am Willy-Hartmann-Platz, zurück zum Sportplatzging. Die Teilnehmer bedankten sich bei den Wanderführerinnen Sara und Gisela. In geselliger Runde bei Kochkäse und Getränke klang der Wandernachmittag aus.

Die nächste Wanderung ist für Sonntag, 12. September, geplant. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Vereinsheim des TSV Elmshausen. Gäste sind willkommen. red/