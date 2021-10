Gadernheim. Da die für Sonntag, 17. Oktober, geplante Totengedenkfeier am Borstein in Reichenbach ausfällt, ist auch keine Wanderung des Odenwaldklubs (OWK) Gadernheim an diesem Tag.

Die nächste Tour ist nun für Sonntag, 7. November, vorgesehen mit dem Ziel Schannenbach. Treffpunkt zum Abmarsch ist um 13 Uhr am Jarnacplatz in Gadernheim. Nähere Informationen sind dem Schaukasten am Gadernheimer Rathaus zu entnehmen. ak