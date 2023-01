Wanderung der Verschönerer

Elmshausen. Der Verschönerungsverein lädt zu einer Jahresauftaktwanderung ein. Sie soll am Sonntag, 5. Februar, stattfinden. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz am Elmshäuser Sportplatz.

Von dort geht es über das Schönberger Kreuz zum Blauen Türmchen und nach Bensheim, wo eine Einkehr vorgesehen ist. „Alle Elmshäuser und Freunde unseres Vereins sind dazu eingeladen“, betonte der Vereinsvorsitzende Henry Scheppers. red

Info: Anmeldung bei Dieter Klehr (Tel.: 0177 / 2440205) bis morgen (Mittwoch)