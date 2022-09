Beedenkirchen. Gesundheitswandern kombiniert eine Wanderung mit ausgewählten Übungen aus der Physiotherapie zur Kräftigung, Mobilisation, Koordination und Entspannung. Es verbessert die Ausdauer und macht dadurch fitter für den Alltag.

Ein Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße mit Bernd Ruppenthal läuft ab dem 26. September montags in der Zeit von 17.30 bis 19.45 Uhr an acht Terminen. Treffpunkt ist der Parkplatz Römersteine in Beedenkirchen. red