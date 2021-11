Seine Texte liefert Walter Koepff heute per E-Mail an den Bergsträßer Anzeiger, ebenso wie die Bilder. Auch Absprachen laufen meistens über diesen Weg oder per Telefon. Das war früher anders: Der Reichenbacher ist jetzt seit 50 Jahren Freier Mitarbeiter dieser Zeitung und hat in dieser Zeit einige Veränderungen im Zeitungshandwerk miterlebt und mitgetragen.

„Früher habe ich die Beiträge

...