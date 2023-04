Waldexkursion in Laudenau

Winterkasten. Der Wald ist eine wichtige Lebensquelle und Entspannungsraum für strapazierte Seelen. Doch in welchem Verhältnis stehen die Menschen zu ihm? Können sie seine Leistungen abschätzen? Wie bewerten sie diesen unbedingt schützenswerten Lebensraum?

Um diese und andere Fragen geht es bei einer „Waldexkursion mit allen Sinnen“ des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald. Die Leitung übernehmen Förster Edmund Bachmann und Rose Schließmann, Referentin für die Arbeit mit Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Termin ist am Samstag, 22. April, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr.

Die Wanderung soll den Wald mit all seinen Wirkungsweisen und Schönheiten näherbringen. Es geht auch darum, im Unterwegs-Sein Kraft zu schöpfen und Wissenswertes zu erfahren. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Treffpunkt ist am Geo-Naturpark-Parkplatz Freiheit in Laudenau. red