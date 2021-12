Waldandacht mit Gesang und Geschichten über Tiere

Lautern. Eine Waldandacht haben Kinder und Erzieher des Evangelischen Kindergartens Lauern jüngst abgehalten. Schon in der Vorweihnachtszeit hatte das Kindergartenteam Vorbereitungen dafür getroffen. Es wurden Tannenzapfen gesammelt und mit Vogelfutter versehen, Kastanien wurden gesammelt und als Baumschmuck aufgefädelt. Auch eine Futterkrippe wurde mit den Kindern vorbereitet.

Am Tag der Waldandacht wurde dann eine Tiergeschichte vorgelesen. Gemeinsam haben die Kinder dann mitgebrachtes Obst und Gemüse in die Futterkrippe gelegt. An Ort und stelle wurde dann gemeinsam gesungen, zum Schluss gab es. Alle Beteiligten hoffen, dass sich die Corona-Lage 2022 wieder verbessert und zum Jahresende wieder eine gemeinsame Feier auch mit Eltern möglich ist. red