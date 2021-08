Wald vor Wild ist keine Lösung für Gadernheimer Jäger

Gadernheim. Zur Jagdgenossenschaftsversammlung trafen sich die Mitglieder des Jagdbogens Gadernheim. Sie wurden von Jagdvorsteher Dieter Weber begrüßt. Gekommen waren auch die Jagdpächter Monika Müller und Dominik Müller, der an diesem Abend offiziell von den Mitgliedern in dieser Funktion bestätigt wurde. Hans-Georg Walter war als Jagdpächter ausgeschieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seinem Jahresbericht informierte Dieter Weber über die Auszahlung des Pachtanteils an die Gemeinde Lautertal, dieses geschah im Einvernehmen mit den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft. Dieter Weber informierte zudem über die Schäden, die durch Wild entstanden waren. Diese wurden in Zusammenarbeit mit der Jagdpächterin Monika Müller beseitigt und reguliert.

In der Versammlung stellte Jagdpächterin Monika Müller den neuen Jungjäger Helmut Wagner vor. Die Jagdpächter hatten zur Versammlung einen Bericht vorbereitet. Gemäß dem Abschussplan wurden 24 Rehe erlegt. Sechs Rehe wurden als „Fallwild“ registriert. Monika Müller dankte den Landwirten für die gute Zusammenarbeit vor der Wiesenmahd, damit könne das Kitzsterben deutlich verringert werden.

Erlegt wurden außerdem vier Stück Schwarzwild sowie jeweils sechs Füchse und Dachse. Das Hasenmonitoring erbrachte bei der Zählung im Frühjahr und Herbst gute Bestände. Zu Verlusten hatte die Krankheit „Räude“ geführt. Was die Afrikanische Schweinepest betrifft, so gilt es, ein scheinbar krankes oder verstorbenes Tier liegenzulassen und die Jagdpächter umgehend zu informieren. „Die Frage ist nicht ob, sondern wann die Afrikanische Schweinepest auch im Odenwald nachgewiesen wird“, so Müller.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie in der Versammlung weiter informiert wurde, sollen in Zukunft größere Anteile Wild dezimiert werden, um den Jungaufwuchs der Bäume zum Bestand des Waldes eine größere Chance zu geben. „Wald vor Wild kann keine Lösung des Problems sein“, so die Jagdverbände, die gegen dieses Vorhaben jetzt schon Sturm laufen.

„Das ist illegal“

Ein anderes Problem zeige sich immer offensichtlicher: Die Freizeitnutzung hat deutlich zugenommen. Es gibt viele zertifizierte und ausgewiesene Strecken zum Fahren in Wald und Flur. Den Jagdpächtern ist es völlig unverständlich, warum manche Fahrer rücksichtslos durch Dickungen oder landwirtschaftliche Nutzflächen fahren. „Das ist illegal“, wurde es deutlich.

Ein Kassenbericht wurde in der Versammlung vorgelegt und nach der Prüfung für in Ordnung befunden. Bei der Überlegung, wie der Jagdpachtertrag verwendet werden soll, drehte sich die Diskussion um die Anschaffung eines Grünlandstriegels oder eines Holzspalters. Nach längerer Diskussion entschlossen sich die Jagdgenossen bei Bedarf einen Grünlandstriegel zu leihen.

Der vorhandene und defekte Holzspalter sollte alsbald verkauft werden. Dafür sollen nun Angebote für einen neuen Holzspalter eingeholt werden. Die Abstimmung für die geplante Anschaffung eines Holzspalters erfolgte dann einstimmig.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nach der Entlastung des Vorstandes nach dem Vortragen des Kassenberichtes war der Weg für Neuwahlen frei. Philipp Dingeldey und Peter Bünau erklärten, dass sie nicht mehr kandidieren werden. Dieter Weber wurde als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Zum Rechner wurde Erich Lautenschläger gewählt. Steffen Jorde übernimmt die Schriftführung. In den Genossenschaftsausschuss wurden Peter Daniel Marquardt, Horst Pfeifer und Andreas Gehrisch gewählt. In den stellvertretenden Genossenschaftsausschuss wurden Peter Marquardt, Karl-Heinz Gehrisch und Peter Bünau gewählt.

Zum Ende der Versammlung dankte Dieter Weber den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Philipp Dingeldey für seine jahrzehntelange Arbeit als Rechner und Peter Bünau für seine Arbeit in den 48 Jahren als Schriftführer. Beide erhielten ein kleines Geschenk für ihr Engagement.