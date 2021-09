Reichenbach/Lautern. Der Sozialverband VdK Reichenbach-Lautern lädt seine Mitglieder zur Hauptversammlung am Sonntag, 26. September, ein. Die Sitzung im Gasthaus Zur Traube in Reichenbach beginnt um 16 Uhr. Es stehen Wahlen und Ehrungen an. red

