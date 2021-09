Wahlen beim DRK Lautertal

Lautertal. Der Vorsitzende der DRK-Ortsvereinigung Lautertal, Andreas Heun hat zur Jahreshauptversammlung für Freitag, 10. September um 19 Uhr in das Gasthaus Zur Traube in Reichenbach eingeladen. Dabei weist er auf die Beachtung der tagesaktuellen Hygienevorschriften hin. Das heißt momentan: Nur geimpfte, Genesene oder Getestete können an der Versammlung teilnehmen.

Neben den Berichten der Abteilungen stehen Nachwahlen für den Vorstand auf der Tagesordnung. So soll ein neuer Rechner und ein neuer Schriftführer gewählt werden. Schließlich muss der Haushaltsplan 2021 genehmigt werden. Die Beratung von Anträgen und der Punkt „Verschiedenes“ beschließen die Tagesordnung. Anschließend sollen Mitglieder geehrt werden. koe