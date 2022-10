Wähler entscheiden über Ansprüche auf Ämter

Nun ist die Katze also aus dem Sack. Bei der 50-Jahr-Feier zum Bestehen der CDU Lautertal wurde mit dem seit März dieses Jahres stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden Christian Lannert, der Kandidat für die Bürgermeisterwahl 2023 offiziell gekürt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Wahltermin (4. Juni 2023) wurde bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung von der CDU/LBL Mehrheit gegen die Stimmen von SPD und Grünen beschlossen. Laut Mitteilung der SPD-Fraktion bei dieser Sitzung kostet eine (Bürgermeister-)Wahl 14 000 Euro und benötigt etwa 70 Wahlhelfer.

Da im nächsten Jahr auch Landtagswahlen stattfinden, hätte man die Bürgermeisterwahl durchaus mit diesem Termin zusammenlegen können, so wie auch die Wahl 2017 mit der Bundestagswahl. Der Termin für die Landtagswahl ist zwar noch nicht genau bekannt, diese soll aber im Herbst stattfinden und wäre laut SPD-Fraktion mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen absolut vereinbar gewesen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Mitgliederversammlung Lorscher CDU stimmt auf einen „anderen Wahlkampf“ ein Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kommunalpolitik Christdemokrat Christian Lannert will Lautertaler Bürgermeister werden Mehr erfahren Wahlen in Tübingen Showdown in Tübingen - Wird Palmer wiedergewählt? Mehr erfahren

Man hätte also etwa 14 000 Euro einsparen können. Der CDU-Fraktionsvorsitzende verteidigte diesen Termin mit der „Lebensplanung“ möglicher Kandidaten. Im Klartext heißt das, dass die Gemeinde die Lebensplanung und je nach Wahlausgang, die weitere politische Karriere des Bürgermeisterkandidaten mit etwa 14 000 Euro alimentiert. Und das in Zeiten, in denen die Gemeinde nicht weiß, wie sie die finanziellen Mittel für ihre Aufgaben aufbringen soll. All dies wird von einer politischen Gruppierung mitgetragen, die sich selbst als bürgernah bezeichnet. Das zeigt eindeutig, dass es hier nicht um Bürgernähe geht, sondern einzig und ausschließlich um wahltaktischen Proporz. Zumal die CDU/LBL Mehrheit die Grundsteuer um 200 Punkte gesenkt hat.

Pro 100 Punkte fehlen der Gemeindekasse etwa 190 000 Euro. Für 380 000 Euro hätte man etwa bequem die Felsenmeerbrücke oder wesentlich wichtigere Vorhaben finanzieren können, was bei der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses mehr als deutlich wurde. Es dürfte sicher sein, dass das Thema Grundsteuer beim anstehenden Bürgermeisterwahlkampf gnadenlos ausgeschlachtet werden wird.

Um auf die Äußerung des neuen Bürgermeisterkandidaten einzugehen, der bei der 50- Jahr-Feier anmerkte, dass die CDU als stärkste Kraft einen „klaren Anspruch“ auf das Amt des Bürgermeisters habe: Über diesen Anspruch entscheiden immer noch die Wähler. Wie klar der Anspruch der stärksten politischen Kraft auf das Bürgermeisteramt war, zeigte die Wahl 2017.

Wolfgang Vetter

Elmshausen