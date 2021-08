Vortrag über den Kreislauf der Gesteine

Reichenbach. Im Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) besteht morgen (Samstag) von 14 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich bei dem Felsenmeer-Vorortbegleiter Werner Michel über den Kreislauf der Gesteine zu informieren. Der Eintritt ist frei. Eine Präsentation unterschiedlicher Gesteinsarten vermittelt grundlegende Kenntnisse, die mit dem Experten für Mineralogie und Geologie besprochen und vertieft werden können. Außerdem werden dazu seltene Exponate gezeigt. Sie sollen ein differenziertes und anschauliches Bild der komplexen Thematik verständlich machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese spricht ein äußerst spannendes Geschehen an, geht es doch um fundamentale Abläufe. Steine vergehen, verwandeln sich und entstehen immer wieder neu. Während der viele Millionen Jahre langen Entwicklung der Erde nehmen sie eine zentrale Rolle in der fortlaufenden Entwicklung ein. Sie hört nicht auf, findet auch in diesem Moment gleichermaßen statt.

Dies dem Besucher auf unterhaltsame und lehrreiche Art nahe zu bringen, dafür ist Werner Michel besonders prädestiniert. Gerade auch seine Vorträge im FIZ und seine Veröffentlichungen „Gesteine aus dem Odenwald“ oder „Meteorite-Urmaterie aus dem Weltall“ belegen seine umfassenden Kenntnisse auf diesem Gebiet. red