Vortrag in Reichenbach: Waschbär oder Trampeltier

Reichenbach. „Waschbär oder Trampeltier: Wo nachgeben – wo meinen Mann stehen?“ ist ein Konflikt, dem Menschen immer wieder begegnen. Beides ist nötig und beides ist möglich: sowohl nachgeben als auch sich durchsetzen. Aber in welcher Situation gilt das eine oder das andere?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diesen Fragen will Pfarrer Johannes Luithle, der Direktor der Liebenzeller Mission, bei einem Vortrag in der Reihe „Mann trifft sich“ in Reichenbach nachgehen. Anhand des Lebens von König David werde er Antworten dazu aufzeigen, heißt es in der Einladung dazu. Der Vortrag im Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft heute (Mittwoch) beginnt um 19.30 Uhr. Dazu gibt es ein Abendessen. red