Vortrag in Reichenbach über Kommunikation

Reichenbach. Ilse Wahl ist am Mittwoch, 15. Februar, Referentin beim Frauenfrühstück der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach und der Landeskirchlichen Gemeinschaft Lautertal. Wahl, Jahrgang 1961, ist verheiratet und gelernte Kinderkrankenschwester. Sie bildete sich zur Jugend- und Gemeindereferentin fort, wobei sie auch mit Vorträgen unterwegs war. Es folgte eine weitere Ausbildung zur therapeutischen Seelsorgerin und 2011 zur Heilpraktikerin der Psychotherapie.

Das Thema ihres Vortrags lautet: Miteinander reden – wie Kommunikation gelingen kann. „Wir reden so oft aneinander vorbei. Weshalb ist das so? Haben wir verschiedene Ohren und hören selektiv? Nach Friedemann Schulz von Thun haben wir vier Ohren und deshalb reden wir so oft aneinander vorbei“, schreiben die Organisatoren. Das Treffen im Gemeinschaftshaus in Reichenbach beginnt um 9 Uhr. red