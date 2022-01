Vorbereitungstreffen zum Weltgebetstag in Reichenbach

Reichenbach. Die Evangelische Kirchengemeinde Reichenbach lädt für den heutigen Mittwoch, 26. Januar, zum ersten Vorbereitungstreffen für den Weltgebetstag ein. Es findet von 17 Uhr bis etwa 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche Reichenbach. Die Kirchengemeinde weist darauf hin, dass alle Treffen zur Vorbereitung des Weltgebetstages unter 2 G Plus Regeln stattfinden. Der nächste Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde findet am Sonntag, 30. Januar, in der Kirche statt.

Es gelten die 3 G-Regeln. Die Kirchengemeinde bittet alle Gottesdienstbesucher, ihre Nachweise mitzubringen. red

