Vor fünf Jahren: Verschwisterung Lautertals mit Dogliani besiegelt

Lautertal. Heute vor genau fünf Jahren wurden die Verschwisterungsurkunden zwischen der Gemeinde Lautertal und Dogliani in der italienischen Kommune unterzeichnet. Bereits ein Jahr zuvor war die Partnerschaft in Lautertal besiegelt worden. Bei dem Festakt unterzeichneten die Bürgermeister Franco Paruzzo und Jürgen Kaltwasser im Rathaus von Dogliani die Schriftstücke.

Das Ereignis würdigten in ihren Ansprachen der Vorsitzende des Verschwisterungsvereins von Dogliani, Clemente Gallo, und die Vorsitzende des Lautertaler Verschwisterungsvereins Apeg, Christiane Stock. Die Kommune im Piemont ist seit 1999 bereits mit Lautertals französischem Partner Jarnac verschwistert.

Mit nach Italien gefahren war Carina Pöschl als Vorsitzende des Jugendrates. Über diese Jugendorganisation waren die ersten Kontakte bei einem Zeltlager zustande gekommen. Gemeinderatsmitglied Elisa Travaglio vertrat bei der Verschwisterungsfeier die Jugend Doglianis.

Ebenfalls beteiligt an der Vertiefung der Kontakte zwischen Dogliani und Lautertal war die Deutschlehrerin Tiziana Viglione, die in Lautertal durch den Schüleraustausch mit der Mittelpunktschule Gadernheim bekannt ist. Bei dem Besuch in Dogliani stand der Wein im Vordergrund, kommt doch der berühmte Barolo aus der Region. koe/Bild: Lechner

