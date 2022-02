Vor dem Rathaus ist eine Parkscheibe nötig

Reichenbach. Besucher des Lautertaler Rathauses können zumindest eine Stunde lang direkt vor der Gemeindeverwaltung parken, müssen aber ihre Parkscheibe gut sichtbar anbringen. Wer dies vergisst, riskiert nach 30 Minuten ein Verwarngeld von 20 Euro und nach einer Stunde 25 Euro.

Bei bis zu drei Stunden kostet der Parkplatz bereits 35 Euro und bei einer Parkzeit von über drei Stunden sind 40 Euro fällig. Dass ein Zettel im Auto mit der Ankunftszeit die Parkscheibe ersetzen könne, ist ein Irrtum, der weiter 20 Euro Strafe nach sich zieht.

Auch auf manchen Supermarktparkplätzen (etwa Euronics in Bensheim, Auerbach hinter Schulz) werden Parkscheiben vorgeschrieben. Wird dort keine Parkscheibe ausgelegt, kann das richtig teuer werden, da dieser Verstoß auf einem Privatgrundstück mit Vertragsstrafen belegt werden kann. Dort kann sogar abgeschleppt werden, was die Sache für die Fahrzeughalter dann erst so richtig teuer macht.

Fahrer müssen sich informieren

Laut ADAC betragen die Vertragsstrafen 15 bis 30 Euro. Eigentlich sollte auf diese Möglichkeit einer Vertragsstrafe auf Schildern hingewiesen werden. Diese müssen jedoch nicht überall einzusehen sein, so dass sich der Fahrer selbst über die Parkplatzsituation informieren muss. koe