Vor 2023 kein Kikeriki-Theater

Lautertal. Nachdem Auftritte des Darmstädter Kikeriki-Theaters in Lautertal coronabedingt mehrfach abgesagt wurden, zeichnet sich nun ab, dass es damit auch nächstes Jahr nichts wird. Das geht aus einem Schreiben von Peter Schuster hervor, der den Auftritt zusammen mit dem Reichenbacher Ortsvorsteher Alfred Hogen organisiert.

Für die neuerliche Absage des Auftritts gebe es unterschiedliche Gründe, schreibt Schuster. Hogen befinde sich in Verhandlungen, um einen Termin für 2023 zu vereinbaren.

Die bereits verkauften Karten behielten ihre Gültigkeit, die Kaufpreise könnten aber gegen Rückgabe der Tickets auch erstattet werden. Dazu genüge eine kurze Nachricht per Mail oder Telefon. Er gebe dann den Betrag in einem Umschlag an die Rezeption des Rathauses, wo die Karteninhaber ihn zu den Öffnungszeiten abholen können, kündigte Schuster an. red