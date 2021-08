Vor 20 Jahren: Radlett feiert die Verbindung nach Lautertal

Lautertal/Radlett. Rosamund Gray und Ian Macdonald haben ein Bild vom Lautertal Green geschickt – in Erinnerung an das in Lautertals englischer Partnerstadt Radlett 2001 gefeierte Verschwisterungsjubiläum Lautertals mit der englischen Gemeinde Parish of Aldenham (Radlett). Die beiden Kommunen waren damals seit 20 Jahren verschwistert.

Die Beedenkircher Steinfirma Seeger hatte zu dem Fest einen Granit-Findling gestiftet, der heute noch in der Grünanlage an der Watling Street auf diese Verbindung hinweist. Der Stein war von Bürgermeister Jürgen Kaltwasser sowie Thomas, Anja und Hendrik Maul in Odenwälder Tracht sowie dem Radletter Bürgermeister John Howley enthüllt worden (Bild links). Auf dem rechten Bild ist Rosamund Gray an dem Denkmal zu sehen. koe/Bilder: koe / Macdonald