Vom Bibelraucher zum Bibelleser

Reichenbach. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, schreibt die Landeskirchliche Gemeinschaft Lautertal. Sofern es die dann aktuelle Corona-Situation zulässt, sollen nach einer langen Zeit des Wartens am Mittwoch, 8. September, endlich wieder die Veranstaltungsreihen Frauenfrühstück und „Mann trifft sich“ in Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Reichenbach stattfinden.

Als Referent konnte für beide Treffen Wilhelm Buntz gewonnen werden. Buntz, besser bekannt als „Der Bibelraucher“, wird in seinen Vorträgen aus seinem nicht einfachen, aber sehr bewegten Leben erzählen. Er war bereits im August 2018 bei „Mann trifft sich“ als Referent in Reichenbach mit seiner knallharten Geschichte als Ex-Knacki zu Gast. Er hatte eindrucksvoll berichtet, wie er während seines langjährigen Gefängnisaufenthalts die Seiten der Bibel anfangs als Zigarettenpapier benutzte, sie dann aber auch aufmerksam las.

Dadurch fand er letztlich zum Glauben und sein bis dahin schwieriges und von kriminellen Handlungen geprägtes Leben nahm eine drastische Wendung. Auch ein Buch-Verlag war auf seine außergewöhnliche Geschichte durch ein Porträt in einem Internet-Forum aufmerksam geworden und hat seine Autobiografie inzwischen in der sechsten Auflage unter dem Titel „Der Bibelraucher“ veröffentlicht. Die Zuhörer dürfen sich also auf sicher lebendige und spannende Vorträge freuen.

Heute lebt der 67-jährige und zweifache Vater Wilhelm Buntz mit seiner Frau bei Freiburg. Bis zur Rente im Jahr 2017 arbeitete der ausgebildete Bibel-Lehrer in einem Blindenheim.

Hinweise zu den Veranstaltungen: Das Frauenfrühstück wird in geänderter Form stattfinden. Die Teilnehmerinnen können zwischen zwei Veranstaltungen wählen. Am Vormittag um 9 Uhr wird ein kleines Frühstück und am Nachmittag um 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten.

Wer an beiden Terminen kann, darf seine Entscheidung offenlassen und erhält dann Nachricht vom Veranstalter. „Mann trifft sich“ findet am gleichen Tag in gewohnter Form um 19.30 Uhr statt. Aufgrund der besonderen Situation ist eine Anmeldung zu den Vorträgen ab sofort bis zum Dienstag, 31. August, erforderlich.

Anmeldeformulare sind bei Gemeinschaftspastor Manuel Schnee, Telefonnummer 06254/ 943704, Mail manuel.schnee@lkg-lautertal.de erhältlich.

Für die Teilnahme ist ein vollständiger Impfnachweis oder ein Nachweis für Genesene oder ein aktuell gültiger negativer Corona-Test erforderlich, schreibt die Landeskirchliche Gemeinschaft in ihrer Pressemitteilung. Auch eine FFP 2- oder eine medizinische Maske müsse bis zum Sitzplatz getragen werden. red

