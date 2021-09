Vogelschützer wollen 2022 wieder feiern

Gadernheim. Die Vogelschutzgruppe Lautertal-Höhengemeinde hat auf ihrer Jahreshauptversammlung im TSV Vereinsheim den Vorstand im Amt bestätigt. Der alte und neue Vorsitzende Steffen Eßinger eröffnete die Versammlung. „Es war für alle Vereine ein schwieriges Jahr“, hob er hervor.

Trotzdem führten Mitglieder der Vogelschutzgruppe die Arbeiten rund um das Vereinsheim durch. „Leider konnte 2020/2021 kein Grillfest stattfinden, wir hoffen auf 2022“, so Eßinger. Seit 2014 hat der Verein kein Vogelfest mehr gefeiert. Das möchte er wieder tun, sobald es erlaubt ist.

Es folgte der Bericht über die Nistkastenbelegung: In der Saison 2020/21 waren 197 Nistkästen belegt und 32 nicht belegt. Die Mitglieder haben die insgesamt 229 Nistkästen in 40 Arbeitsstunden gereinigt. Ein Dank ging an all die Mitglieder, die dabei tatkräftig mitgeholfen haben. In den Nistkästen haben 60 Kohlmeisen, 50 Blaumeisen, 38 Kleiber, 17 Trauerfliegenschnäpper und zwei Baumläufer genistet.

Ehrungen und Wahlen

In 17 Nistkästen hatten sich jeweils eine Haselmaus und in sechs Siebenschläfer einquartiert. Vorsitzender Eßinger kümmert sich um die Biotope die Streuobstwiesen der Vogelschutzgruppe. Für das Mähen stellt eine Firma dem Verein immer Geräte zur Verfügung.

„Wir haben jetzt eine Streuobstwiese mit Schafsdraht eingezäunt, so dass Schafe diese Aufgabe jetzt erledigen“, fuhr Eßinger fort. Im Anschluss stellte Uwe Bickelhaupt seinen Kassenbericht vor. Kassenprüfer bescheinigten ihm eine einwandfreie Buchführung. Sie baten um Entastung des gesamten Vorstands. Die Versammlung stimmte der Entlastung zu.

Erik Massoth wurde zum Wahlleiter für die Vorstandswahlen gewählt. Alle wurden einstimmig gewählt: Zum Vorsitzenden Steffen Eßinger, zum Stellvertreter Frank Pfeifer. Rechner ist Uwe Bickelhaupt, Schriftführer sind Frank Schnorr und Harald Wolf. Zu Beisitzern: Peter Zöllig und Ingo Jan gewählt. Kassenprüffer sind Erik Massoth, Armin Becker und Rainer Röhm in Abwesenheit. Er hatte dem Vorsitzenden signalisiert, er stehe für das Amt zur Verfügung.

Die Vogelschutzgruppe Lautertal -Höhengemeinden hat 198 Mitglieder. Zum Abschluss der Versammlung ehrte der Vorstand die langjährigen Mitglieder. „Danke, dass ihr dabei seid“ so Steffen Eßinger und Frank Pfeifer.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Daniel Vetter und Armin Becker je eine Urkunde, eine Bronzene Nadel und Wein. Für 25 Jahre Mitgliedschaft gingen Urkunde, Silberne Nadel und Wein an Margret Pfaff, Klaus Friedrich und Dietlinde Netwall. gg

