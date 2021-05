Vogelfreundliches Beedenkirchen

Beedenkirchen. Im Beedenkirchener „Wäldchen“ hinter der Kirche sind in den vergangenen Tagen neue Nistkästen für Turmfalken, Eulen und Fledermäuse aufgehängt. Ebenso brachten Manfred und Herbert Brieter unter dem Dachvorsprung des Pfarrhauses 20 kugelförmige Nester für Mehlschwalben an. Mehlschwalben halten sich in der Regel zwischen April und September in unseren Breiten auf um ihre Jungen groß zu ziehen.

Die kleinen, bis zu 15 Zentimeter großen Zugvögel legen zweimal jährlich die Strecke zwischen Europa und dem südlichen Afrika zurück. Wie auch viele andere Zugvögel sind sie in der Lage, mit einem Auge das Erdmagnetfeld zu sehen, an welchem sie sich orientieren um exakt den Nistplatz der vergangenen Jahre wieder zu finden.

© Kirche Beedenkirchen

Mit den neuen Nestern sind ab nächstem Jahr in Beedenkirchen weitere Schwalben, welche Koloniebrüter sind, zu erwarten. Zudem wurde vor der Kirche ein grosser Blühstreifen als „Insektenweide“ angelegt. / red