Seltener Besuch in Lautertal: Ein Wiedehopf ist am Samstagmorgen in der Reichenbacher Bangertsgasse gesichtet worden. Wiedehopfe wurden zu den Vögeln des Jahres 2022 gekürt.

Der wärmeliebende Zugvogel mit der auffälligen Krone kommt in Deutschland aufgrund fehlender Lebensräume selten vor. Er ernährt sich von Käfern, Grillen und Schmetterlingsraupen, hin und wieder auch mal einer Spinne. Bekannt ist er auch für seinen „Upupup-Ruf“, dem er auch seinen wissenschaftlichen Namen verdankt