Völlig missratene Energiewende

„Grüne fordern Solaranlagen“, BA vom 11. Februar:

Glückwunsch an den Lautertaler Gemeindevorstand, der damit den mit Abstand besten Beschluss (Ablehnung von Freiflächen-PV) der letzten Jahre erzielte, um der ideologischen Verblendung oder Borniertheit einen Riegel vorzuschieben.

Ein Blick auf die Zahlen ist dafür völlig ausreichend: Stand 1. Januar 2023 sind circa 140 Gigawatt bereits an grünen Energieerzeugern (Wind, PV, Wasserkraft) installiert, es werden in der Spitze aber nur 80 Gigawatt benötigt, im Sommer circa 50 Gigawatt. Das ist auch in einer Rede der Bundesbauministerin vom 10. Januar 2023 auf der Homepage des Ministeriums nachzulesen.

Es existiert also jetzt schon ein Überangebot von 60 Gigawatt, das sind bereits 75 Prozent der Spitzenlast. Wo will man mit dem weiteren Ausbau denn noch hin, auf 300 Gigawatt, 500 Gigawatt? Das ist in etwa so, als wenn jemand versucht, durch immer mehr Motoren in seinem Auto die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Energiewende ist nichts weiter als Physik und ein bisschen Mathe in der Basisform. Vielleicht sollten einige zuerst mal einen Blick in ein Physikbuch werfen – Lehrer sind ja dabei – und sich danach belehrt entsprechend äußern.

Dazu kommt noch die magische 49,8-Hertz-Grenze bei Strom, die die Sicherheit des gesamten Stromnetzes gerade noch garantiert. Erst durch Einführung der volatilen grünen Stromerzeuger sind diese Probleme massiv aufgetreten. Ein Besuch in einer Stromleitwarte wäre mit Sicherheit hilfreich, um zu verstehen, wie die Mitarbeiter dort den ganzen Tag darum kämpfen, dass der Strom weiterhin aus der Steckdose kommt. Es wäre zu begrüßen, wenn weitere politische Entscheidungsträger in anderen Gemeinden diesem Beschluss folgen würden, und einer völlig missratenen Energiewende, die weltweit auch von keinem anderen Land übernommen wurde, den Garaus machten.

Bei dem Preis einer Eiskugel ist es schon lange nicht mehr geblieben, es sind eher Eistonnen, die der Bürger zu bezahlen hat.

Gert Rudolf

Lindenfels

Info: Leserbrief-Richtlinien unter bergstraesser-anzeiger.de/leserbriefe