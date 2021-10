Elmshausen. Die „vier Tenöre“ aus Fehlheim – Maximilian Krauss, Othmar Löw, Peter Mohr und Karl Wetzel – sowie Johann Leber mit Akkordeon treten am Samstag, 23. Oktober, ab 19 Uhr im Elmshäuser Nibelungen-Kunstpalast auf. Der Eintritt ist frei, für die Künstler wird ein Hut herumgehen. Es gelten die 3 G-Regeln. Parkplätze sind an der Grundschule und am Sportplatz. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1