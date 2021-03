Schule in Corona-Zeiten: Da müsse man auf allen Ebenen kreativ und flexibel sein, heißt es immer wieder. Eine kleine Grundschule zeigt, wie es funktionieren kann. In Elmshausen wurde zum Beginn des Wechselunterrichts in Hessen am 22. Februar ein individuelles Konzept gestartet, das allen 70 Schülern von der ersten bis zur vierten Klasse ein hohes Maß an Präsenzzeiten und dennoch größtmögliche

