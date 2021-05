Viele glückliche Gesichter bei der Osterrallye des TSV

Reichenbach. Sichtlich Spaß hatten Esther Steinmann und Carmen Maus-Gebauer bei der Überbringung der Preise an die Gewinner der Osterrallye des TSV Reichenbach. Der Verein hatte diese Aktion gestartet, um den Kindern Abwechslung in Zeiten zu bieten, in denen kein gemeinsamer Sport möglich ist. Die Teilnehmer mussten im Ortsteil Buchstaben einsammen, in die richtige Reihenfolge bringen und das Losungswort per E-Mail an den TSV schicken.

Die Gewinner mussten sich im Nachhinein etwas gedulden, aber das Warten hatte sich am Ende für alle Teilnehmer gelohnt. Das Vorbereiten und das Organisieren der Osterrally musste zum größten Teil virtuell ablaufen, schließlich macht Corona ein Treffen, bei dem alles besprochen und erledigt wird, immer noch unmöglich. Als alle Preise beieinander waren, wurden die Kinder benachrichtigt, dass man sie bald zu Hause besuchen würde.

Siegerehrung per Hausbesuch

Gerne hätte man alle Teilnehmer in die TSV-Halle eingeladen und ein kleines Fest veranstaltet, aber so etwas ist unter den gegebenen Bedingungen derzeit nicht machbar. So warteten die Kinder gespannt zu Hause auf ihren Besuch.

Zuerst fuhr man zu den Gewinnern in Elmshausen und arbeitete sich durch Reichenbach nach Gadernheim. Nach zwei Stunden Rundfahrt war es geschafft. Alle Kinder kamen den TSV-Helfern mit strahlenden Gesichtern an der Haustür entgegen und nahmen glücklich ihre Preise in die Hand. Alle bekundeten begeistert, wie viel Spaß sie bei der Sache hatten und fragten sogleich, ob der TSV nächstes Jahr auch wieder eine Rally veranstaltet. Das werden die Verantwortlichen sich gerne überlegen, ist doch das große Lob und die dankbaren Kindern ein Ansporn dafür.

Der TSV bedankt sich ganz herzlich bei der Bäckerei Jakob und der Landeskirchlichen Gemeinschaft für die Unterstützung, denn ein Teil der Preise wurde von ihnen gespendet. Vom Büchergutschein über leckere Backwaren bis zu TSV-Capys und Turnbeutel oder Eisgutscheinen gab es eine runde Auswahl. Aber die Kinder haben einhellig bekundet, dass nicht die Preise den Ausschlag gaben, sondern es eine schöne Möglichkeit war mit ihren Freunden oder Geschwis,tern durchs Ort zu springen oder zu radeln. Und genau das war von den Verantwortlichen des TSV beabsichtigt. red