Viele Besucher beim Osterfeuer der SG Lautern

Lautern. Helle Flammen loderten am Sportplatz in Lautern in den Himmel. Die Sportgemeinschaft hatte zu einem Osterfeuer eingeladen. Es war eine gelungene Premiere, so die erste Bilanz des Vorsitzenden Rainer Röhm. Die Idee war, nach der langen Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens eine Gelegenheit zum Treffen und zum Plaudern zu schaffen. Das kam an. Zudem wurde die Kasse ein wenig aufgebessert.

Außer dem klassischen Getränke-Sortiment gab es passend zu Ostern Eierlikör an einer Bar. Dazu wurden Würstchen vom Grill angeboten. Im Feuer, um das sich viele Besucher aus Lautern und Umgebung versammelt hatten, loderten die Tannenbäume des vergangenen Weihnachtsfests auf. Die hatte der Verein im Januar eingesammelt und aufgehoben. Jetzt sorgten sie für hellen Schein und prächtige Flammen.

Der nächste Termin der SG Lautern ist am Samstag, 30. April, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr auf dem Vereinsgelände ein Flohmarkt für Kindersachen, Kleidung und Spielzeug. Anmeldeformulare für Verkäufer sind auf der Internet-Seite des Vereins zu finden.

Am Sonntag, 1. Mai, gibt es ab 11 Uhr ein Grillfest, ebenfalls am Sportplatz. thz / Bild: Zelinger

